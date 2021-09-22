  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Karantinadan çıkınca soluğu AVM’de aldı

Karantinadan çıkınca soluğu AVM’de aldı

Karantinadan çıkınca soluğu AVM’de aldı

22.9.2021

Sunucu Defne Samyeli önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Korona virüse yakalanan Samyeli, sorunsuz geçen hastalık sürecinin ardından soluğu AVM'de aldı. Yakın bir arkadaşıyla buluşmaya geldiğini söyleyen Samyeli, "Uzun zamandır görmediğim bir arkadaşımla yemek yemek için dışarı çıktım" dedi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karantinadan çıkınca soluğu AVM’de aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.