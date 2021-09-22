Karantinadan çıkınca soluğu AVM’de aldı

Sunucu Defne Samyeli önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Korona virüse yakalanan Samyeli, sorunsuz geçen hastalık sürecinin ardından soluğu AVM'de aldı. Yakın bir arkadaşıyla buluşmaya geldiğini söyleyen Samyeli, "Uzun zamandır görmediğim bir arkadaşımla yemek yemek için dışarı çıktım" dedi.

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