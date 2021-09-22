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Haberler Sarmaşık Sancakzade Konağı’nda sular durulmuyor

Sancakzade Konağı’nda sular durulmuyor

Sancakzade Konağı’nda sular durulmuyor

22.9.2021

atv'nin Pazartesi akşamları ekranlara getirdiği, yapımını Süreç Film'in üstlendiği "Kalp Yarası" on ikinci bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Kalp Yarası'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %6,11 izlenme oranı ve %19,42 izlenme payı alarak birinci oldu. Zirvedeki yerini kimseye kaptırmayan
Kalp Yarası, güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile Pazartesi akşamına damgasını vururken, #HayallerimSeninle etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.
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