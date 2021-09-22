atv'nin Pazartesi akşamları ekranlara getirdiği, yapımını Süreç Film'in üstlendiği "Kalp Yarası" on ikinci bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Kalp Yarası'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %6,11 izlenme oranı ve %19,42 izlenme payı alarak birinci oldu. Zirvedeki yerini kimseye kaptırmayan
Kalp Yarası, güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile Pazartesi akşamına damgasını vururken, #HayallerimSeninle etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.
Kalp Yarası, güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile Pazartesi akşamına damgasını vururken, #HayallerimSeninle etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.
Sancakzade Konağı’nda sular durulmuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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