  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Eğitime destek için buluştular

Eğitime destek için buluştular

Eğitime destek için buluştular

23.9.2021

Ege Engel Siz Yaşam Derneği, bir kez daha özel gereksinimli çocukların eğitimine destek ve yeni projeler için bir araya geldi. Pandemi dönemi boyunca özel gereksinimli çocukların eğitimlerine aralıksız devam edebilmeleri için kendilerinin de aralıksız çalıştığını ifade eden Dernek Başkanı İnci Sancak, "Kısıtlama dönemi, özel çocuklar için herkesten daha fazla zor geçti. Eğitimsiz kalmaları demek rutinlerinin bozulması, öğrendiklerinin unutulması demek" dedi. HER zaman özel gereksinimli çocukların ve ailelerinin yanlarında olacaklarını vurgulayan Sancak "Yeni projelerimiz var, eğitimlerinin aksamadan devam etmesi için önümüzdeki süreçte de elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazırız" şeklinde konuştu.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Eğitime destek için buluştular haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.