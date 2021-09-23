Eğitime destek için buluştular

Ege Engel Siz Yaşam Derneği, bir kez daha özel gereksinimli çocukların eğitimine destek ve yeni projeler için bir araya geldi. Pandemi dönemi boyunca özel gereksinimli çocukların eğitimlerine aralıksız devam edebilmeleri için kendilerinin de aralıksız çalıştığını ifade eden Dernek Başkanı İnci Sancak, "Kısıtlama dönemi, özel çocuklar için herkesten daha fazla zor geçti. Eğitimsiz kalmaları demek rutinlerinin bozulması, öğrendiklerinin unutulması demek" dedi. HER zaman özel gereksinimli çocukların ve ailelerinin yanlarında olacaklarını vurgulayan Sancak "Yeni projelerimiz var, eğitimlerinin aksamadan devam etmesi için önümüzdeki süreçte de elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazırız" şeklinde konuştu.

DİĞER