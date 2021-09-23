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Nefesler tutuldu Türkiye Müge Anlı izledi

Nefesler tutuldu Türkiye Müge Anlı izledi

23.9.2021

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, sabah kuşağının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde gündüz kuşağında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert, en yüksek izlenme oranı ve payı alan yapım oldu.

DİZİLERİ GERİDE BIRAKTI
Müge Anlı ile Tatlı Sert, Salı günkü yayınıyla Tüm Kişiler' de %5,17 izlenme oranı ve %38,37 izlenme payı ile en çok izlenen yapım olarak zirveye yerleşti. AB Sosyal Statü'de %31,38 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde ise %35,20 izlenme payı elde ederek de yayınlanan tüm dizi ve programları geride bıraktı. Yayına, ölüm ilanını vererek ortadan kaybolan 50 yaşındaki Türkan Günday'ın evlenmek için Bartın'a kaçması damga vurdu.
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