Tilbe: Turp gibiyim Allah’a şükür

İSTANBUL Ulus'ta geçtiğimiz pazartesi günü ameliyat olan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tilbe'nin menajeri Haluk Şentürk yaptığı açıklamada, kadınsal bir rahatsızlık nedeniyle operasyon geçirdiğini söyledi. Önceki gün taburcu olan Tilbe ise, sevenlerine 'iyiyim' mesajı verdi. Sempatik sanatçı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hepinize çok teşekkür ederim. Turp gibiyim Allah'a şükür" ifadelerini kullandı.

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