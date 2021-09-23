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Haberler Sarmaşık Tilbe: Turp gibiyim Allah’a şükür

Tilbe: Turp gibiyim Allah’a şükür

Tilbe: Turp gibiyim Allah’a şükür

23.9.2021

İSTANBUL Ulus'ta geçtiğimiz pazartesi günü ameliyat olan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tilbe'nin menajeri Haluk Şentürk yaptığı açıklamada, kadınsal bir rahatsızlık nedeniyle operasyon geçirdiğini söyledi. Önceki gün taburcu olan Tilbe ise, sevenlerine 'iyiyim' mesajı verdi. Sempatik sanatçı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hepinize çok teşekkür ederim. Turp gibiyim Allah'a şükür" ifadelerini kullandı.
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