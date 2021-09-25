Vücut direncinin sırrı dengeli beslenme

Hava sıcaklıkları tüm yurtta düşerken, kışa hazırlık dönemi olarak adlandırılan sonbaharda, vücut direncini artırmak ve bağışıklık sistemini güçlü tutmak büyük önem taşıyor.



EN ÖNEMLİSİ SU!

Yorgunluk, halsizlik, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıkların sıklıkla yaşandığı sonbaharda, sağlıklı beslenmenin vücudun en önemli savunma silahı olduğunu belirten Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, bu mevsimde sağlıklı kalabilmek için neler tüketilmesi gerektiğini anlattı. Sonbahar mevsimini sağlıklı geçirebilmek için iyi bir beslenme düzeni oluşturulması gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, "Vücut direncinin artmasıyla birlikte savunma mekanizması da güçlenecek yorgunluk ve halsizlikten korunmak için de önlem alınmış olacaktır. Bunun için ilk olarak su tüketimi önemli. Su, gün boyu bizi zinde tutabilecek, en ekonomik besin araçlarından bir tanesi" diye konuştu.



HALSİZLİĞE KARŞI PROTEİNLİ MENÜ

HALSİZLİĞİ gidermek için besin ögelerinin dengeli alımının önemli olduğunu belirten Uzel, "Bu besin ögelerinden protein, kas yapısı için enerji tedarik eder. Protein kaslar için gereken enerjinin ana kaynağıdır. Beyinde dopaminin üretimini arttıran bir amino asittir ve bu nedenle motivasyon ile zindelik sağlar. Geniş bir aminoasit kaynağı olan protein grubu yiyecekler arasında et ve yumurta grubunu sayabiliriz. Kolesterolü yüksek olan kişiler derisiz tavuk eti, fasulye, nohut gibi protein içeren daha hafif yiyecekleri tüketilebilir" dedi.



SİNDİRİM SİSTEMİ İÇİN YOĞURT ŞART

UZEL, "Yoğurt, sindirim sistemi için yararlı olan probiyotik bakterileri içermesinin yanında yüksek protein içeriği hem bağışıklık sistemini güçlendirir hem de kronik yorgunluğun azaltılmasında yardımcı olur. Vücudun birincil enerji kaynağı karbonhidrat içeren gıdaları da unutmamak gerekli. Tabii karbonhidrat içeren gıdalar kilo alımına neden olmayacak şekilde dengeli alınmalı. Nişastalı gıdalar, kepekli tahıllar, sebze ve meyveler temel karbonhidrat kaynakları olarak sayılabilir" şeklinde konuştu.

BİTKİ YAĞLARINDAN FAYDALANABİLİRSİNİZ

HAYVANSAL gıdalardan alınabilecek bağışıklık sistemi desteğinin, bitkisel gıdalar tarafında da yadsınamaz çeşitlilikte ve içerikte olduğunu dile getiren, Uzel, "Çörekotu yağı, kekik yağı, nane yağı, zeytin yaprağı ekstresi gibi ürünler özellikle pandemi döneminde sık tüketilmeye başlanan ürünler arasında. Bireylerin sağlık durumu iyi olduğu sürece ilave vitamin ve mineral takviyesi elzem değil. Eksiklik görülmesi durumunda takviye alımı bilinçli ve uzman kontrolü dahilinde yapılmalı" dedi.

VİTAMİN DEPOSU YEŞİL YAPRAKLILAR

GÜNE iyi bir kahvaltı ile başlayarak vücudun savunma mekanizmasını güçlendiren yiyeceklere dikkat çeken Uzel, "Özellikle E vitamininin bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi bulunmakta. Soğuk algınlığında vücut direncini arttırmakta ve A vitamininin okside olmasını engellemekte. Yeşil yapraklı sebzeler, fındık, ceviz ve yağlı tohumlar E vitamini içeriği bakımından zengin yiyecekler" ifadelerini kullandı.

BESİN ÇEŞİTLİLİĞİNE DİKKAT ETMELİSİNİZ

BAĞIŞIKLIĞI güçlendiren besinleri sıralayan Uzel, "Brokoli, cibez, radika, somon-sardalye, portakal, yeşil çay, yumurta, bal kabağı, taze kırmızı biber, ıspanak, domates, yoğurt gibi farklı alternatifler var. Bu besinlerden bir kısmı antioksidan içeriği ile bir kısmı ise protein ve vitamin yönünden zenginliği ile vücuda direnç kazandıracak. Metabolizma hızını düzenleyerek kilo alımını engelleyecektir" dedi.