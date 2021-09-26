Medicana İzmir 1 yaşında

SEKTÖRDEKİ 30 yıllık tecrübesiyle önemli yatırımlara imza atan Medicana Sağlık Grubu'nun, Ege'nin gözbebeği İzmir'de geçen sene hizmete açtığı Medicana International İzmir Hastanesi, kuruluşunun birinci yılını Bayraklı La Vie Nouvelle'de kutladı. Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozkurt, yönetim kurulu üyeleri, hastane yönetimi ve tüm branşlardaki çalışanların katıldığı yemekli gecede, müzik ve eğlence dolu saatler yaşandı.

ÇEŞME'YE DE HASTANE

9 Eylül 2020'de İzmir'de açılan hastanenin 1. kuruluş yıldönümü kutlamasında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Bozkurt, "Kapıdaki güvenlik görevlisinden hemşiresine, temizlik çalışanlarından doktorlara, sekreterlerden profesörlerimize kadar tüm arkadaşlarımıza verdikleri emek ve özverili çalışmalardan ötürü teşekkür ederim. Biz güçlü bir aileyiz ve bu gücümüz sizlerle birlikte giderek artacak. Ülkemizin güzel şehri İzmir'e hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz. 2022 yılında turizm cenneti Çeşme'de, 2023 yılında ise İzmir merkezde ikinci hastaneyi açmayı düşünüyoruz" dedi. Konuşmanın ardından 1. yaş pastası kesildi. Marka ve Kurumsal İletişim Müdürü Şeyda Burcu İkiz'in sunumlarıyla gerçekleşen geceye katılan 650 kişilik sağlık ordusu, soğuk havaya rağmen canlı müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

Ercan AKGÜN