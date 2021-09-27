İslamoğlu’nun mutlu günü

Karşıyaka Vilayetler Evi Hotels'te düzenlenen nikah töreni, İzmir'in önde gelen isimlerini buluşturdu. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tuğay'ın nikahını kıydığı, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin de nikah şahitliğini yaptığı Elif ile Murat Ağhan çiftinin nikah törenine çok sayıda davetli katıldı. Düğüne Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Karşıyaka Müftüsü İsa Gürler, AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Keseli, Kızılay Karşıyaka Şube Başkanı Kamil Karadeniz, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Karaman, Karadenizliler Derneği Başkanı Yaşar Canferoğlu, Mütahitler Derneği Başkanı Ahmet Akyüz gibi önemli isimler ile çok sayıda seçkin davetli katıldı. Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi'nin Folklör ekibinin yanı sıra ses sanatçılarının da sahne aldığı gecede davetliler gönüllerince eğlendiler.

Tolga TEKİN