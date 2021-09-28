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Haberler Sarmaşık Baba Parası ile kahkaha tufanı

Baba Parası ile kahkaha tufanı

Baba Parası ile kahkaha tufanı

28.9.2021

Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut ve Rasim Öztekin'in baş rollerini paylaştığı Baba Parası filmi bu akşam atv ekranlarında olacak. TV'de ilk kez izlenebilecek komedide, ülkenin en zengin insanının gayri meşru çocukları, babalarının ölümü üzerine büyük bir servete konar. Birbirinden farklı karaktere, kültüre, yaşam tarzına sahip olan kardeşler, kendilerine düşen payı almak için harekete geçtiklerinde beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır.

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