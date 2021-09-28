Ceviz ömrü uzatıyor

HARVARD T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'ndan araştırmacıların yürüttüğü bir çalışmaya göre, ABD'deki yaşlı yetişkinler için, daha fazla ceviz tüketimi hem miktar hem de sıklık açısından daha fazla ceviz tüketmeyenlere kıyasla daha düşük ölüm riski ve daha uzun beklenen yaşam süresi ile ilişkilendirilebildiği açıklandı. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Baha Aydoğ, "Akdeniz tipi beslenme ve ALA bakımından zengin gıdaların vücudumuzun ve hayatımızın hemen her yönü için iyileştirici etkileri olduğunu biliyoruz. Bundan sonra, strese gireceğinizi hissettiğinizde fast-food, şekerleme ve geçici olarak kendinizi iyi hissetmenizi sağlayan diğer her şeylerden uzak durun. Bunlar yerine, bir avuç ceviz tüketin" dedi.