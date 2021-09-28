Deniz Akkaya’dan RTÜK’e çağrı: Onu evimize sokmayın!

Televizyonda programa başlayacağı uzun süredir kulislerde konuşulan Selin Ciğerci gündeme bomba gibi düştü. Bu habere en büyük tepki Ciğerci yüzünden 3 gün hapis yatan Deniz Akkaya'dan geldi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yetkililerine seslenen Akkaya, radyo, televizyonlarda yapılan yayınların tümünü denetleyen ve Türk gelenek, göreneklerini koruması beklenen RTÜK'ün Selin Ciğerci'nin FETÖ bağlantıları ve kirli geçmişi dolayısıyla ekranlara çıkmasına izin vermemesi gerektiğini belirtti.

İMZA KAMPANYASI

Akkaya, Selin Ciğerci'nin ekrana çıkmasının engellenmesi için vatandaştan destek isteyerek imza kampanyası başlattı. Sosyal medyasından gelen destek mesajlarını kurumun hesabını etiketleyerek yayınlayan ünlü sunucu, bu mesajların RTÜK kurumsal adresine iletilmesini söyledi. Gökhan Çıra ile olaylı boşanması ve mal paylaşımı ile günlerce magazin gündeminden düşmeyen ve televizyon programına başlayacağı söylenen Selin Ciğerci'nin yer alacağı programın ilk çekimlerinin de geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştiği öğrenildi. Show Tv'de ekranlara gelecek bir yarışmada jüri koltuğuna oturacak Ciğerci için RTÜK'ün ne karar vereceği merak konusu oldu.