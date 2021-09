Eğitimin devamı için güçlü bağışıklık şart

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medicalpark Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Ziya Ömer, sonbahar aylarında ani ısı değişiklikleriyle birlikte vücudumuzun savunma mekanizmalarında da aynı şekilde ani değişimler meydana gelebildiğine dikkat çekti. Konuyla ilgili bilgilendirmede bulunan Dr. Ömer, "Bu mevsimde yaşanabilecek olası bir bağışıklık sistemi zayıflaması, bu aylarda sık görülen grip, nezle, soğuk algınlığı gibi solunum yolu hastalıklarına yakalanmamızı da kolaylaştırmaktadır. Özellikle çocuklarda, yaşlılarda ve kronik hastalığı olanlarda bağışıklık sisteminin zayıflaması ile oluşabilecek hastalıklar, ciddi sonuçlara yol açabilmektedir. Korona virüs pandemisi yaşadığımız bu dönmede, bağışıklığımızın güçlenmesi daha da önem kazanmaktadır" dedi.



PROTEİN ÇOK ÖNEMLİ

Güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olabilmemizin en önemli yolunun sağlıklı ve düzenli beslenmekten geçtiğini vurgulayan Ziya Ömer, "Hastalıklara karşı korunmak ve hastalıkları kolay atlatmak, ancak güçlü bir bağışıklık sistemi sayesinde mümkün olabilir. Bunun için yeterli düzeyde protein alımı, olmazsa olmazlardandır. En önemlisi de proteinlerdir. Yine A, C, E, B, D vitaminleri, karoten, çinko, selenyum gibi maddeler antioksidan özellikleri sayesinde bağışıklık sistemimizin desteklenmesinde çok önemli rol oynamaktadır. Bu besinlerin düzenli ve yeterli oranda tüketilmesi, bağışıklığımızı güçlendirmektedir. Bağırsak floramızı güçlendirmek için alınabilecek probiyotiklerin de bağışıklığımıza önemli yararları olmaktadır" açıklamasını yaptı.





FAZLA KİLOLARA DİKKAT

Düzenli ve kaliteli bir uykunun da çok önemli olduğuna değinen Ömer, "Bol su içmek, zararlı alışkanlıklardan uzaklaşmak, bağışıklığımızı güçlü tutacaktır. Fazla kilonun bağışıklık sistemini zayıflattığı bilinmektedir. Kilo verme ve düzenli egzersiz, güçlü bir bünye için çok etkili olacaktır" dedi.



TAKVİYE GEREKİR Mİ?

YETERLİ ve dengeli beslenen bir çocuğun tespit edilmiş bir vitamin veya mineral eksikliği yoksa hekim tarafından önerilmedikçe rutinde bir takviye kullanmasına ihtiyacı yoktur. Seçici ve tek tip beslenen, diyetini çeşitlendiremediğiniz bir çocuğun beslenmesinde ihtiyaç duyduğu içerikleri alması için takviyeler yardımcı olabilir.



MULTİVİTAMİNLER: Piyasada çok fazla çeşitte bulunmaktadır. Alırken dikkat etmemiz gereken noktalar ürün içeriği, günlük gereksinimi ne kadar karşıladığı, içeriğindeki maddelerin formu, onay alınan kurumlar, marka güvencesi ve fiyat skalasıdır.

ÇİNKO: Genellikle protein bazlı gıdalarda bulunur. Bu nedenle kırmızı et ve kümes hayvanları en iyi kaynaklardan bazılarıdır. Aynı zamanda fasulye ve kuruyemişler de çinko için iyi bir bitkisel kaynaktır. Çinko diyette eser mineraldir ve bulaşıcı hastalıklara karşı bağışıklığı artırır.

ZERDEÇAL: Zerdeçaldaki ana biyoaktif madde olan curcumin, antiinflamatuar özelliklere sahiptir. Biyoyararlanımının yüksek olması için karabiber ile beraber tüketilmesi etkili sonuçlar yaratabilmektedir. Bu yüzden zerdeçal karabiber ile kullanıldığında vücut daha iyi emilim sağlar. Çocuklar için günde yarım çay kaşığı tüketim önerilir



UYKU VE EGZERSİZ

ÇOCUKLARINIZIN okul yılı boyunca sağlıklı kalmasına yardımcı olabilecek öneriler sadece yiyecekler ile ilgili değildir. Çocuklar için iyi bir uyku alışkanlığı çok önemlidir. Uyku, vücudumuzun dinlendiği, yenilendiği ve iyileştiği zamandır. Bağışıklık sistemimizin en iyi şekilde çalışmasını sağlamanın önemli bir parçasıdır. Egzersiz yapmak vücudunuzun hastalıklara karşı direncinin artmasına yardımcı olur. Çocuklarınızın pandemi koşullarında kendisi için en doğru ve güvenli egzersizi tercih ettiğinden emin olun.



ÖĞRENCİLER İÇİN ÖRNEK BESLENME PROGRAMI

■ KAHVALTI: Taze sıkılmış meyve suyu (tercihen turunçgiller, nar) veya kuşburnu/ekinezya çayı, haşlanmış yumurta, beyaz peynir, zeytin, avokado veya ceviz içi, bol yeşillik, kırmızı/yeşil biber, tam buğday ekmeği.

■ ÖĞLE: 90 g et (haftada 2 gün balık, 3 gün et ve 2 gün kurubaklagil), haşlanmış sebze yemeği (brokoli, tatlı patates, kabak, karnabahar, havuç ) üzerine 1 tatlı kaşığı zeytinyağı eklenmeli, bulgur pilavı, salata (marul, havuç, maydanoz limon suyu).

■ İKİNDİ: 3-4 yemek kaşığı yulaf, 1 su bardağı süt/bitkisel süt, 1 adet meyve (kivi, turunçgiller, nar), 1 avuç içi kadar yağlı tohum, kabak çekirdeği.

■ AKŞAM: Balkabağı çorbası/mercimek çorbası, kıymalı sebze yemeği, 4 yemek kaşığı yoğurt (mümkünse probiyotik takviyeli), salata (tere, roka, marul, mor lahana, limon suyu), tam buğday ekmeği.



BAĞIRSAK SAĞLIĞI İÇİN PROBİYOTİK VE PREBİYOTİKLER

BAĞIRSAKLARIMIZDA milyonlarca bakteri bulunuyor. Probiyotikler, sağlıklı ve sağlıksız bakteriler arasında daha iyi bir denge oluşturmaya yardımcı olur. Yoğurt, fermente gıdalardan kefir ve lahana turşusu en iyi probiyotik kaynaklarına örnektir. Ayrıca elma sirkesi de iyi bir probiyotik kaynağıdır. Bunlara ek olarak, çocuklarınızın prebiyotik aldığından emin olmalısınız. Prebiyotikler, iyi bakterilerin beslenmesini sağlayan bitki lifleridir. En iyi prebiyotik kaynakları yeşil muz, tatlı patates, kuşkonmaz, fındık ve diğer yağlı tohumlar, ceviz, kabak çekirdeği, chia tohumu ve öğütülmüş keten tohumlarıdır.



BESLENMEDE HER BESİN GRUBUNA YER VERİN

BESLENME Uzmanı Ecem Tuğba Özkan ise çocukları korona virüsten korumak ve bağışıklığı güçlendirmek için nasıl beslenilmesi gerektiğini anlattı. ● Her besin grubundan mutlaka günlük olarak tüketim yapılmalı, besin çeşitliliği sağlanmalıdır.

● Et ve et ürünleri iyi pişmiş olarak tüketilmelidir.

● Her gün mutlaka 3 porsiyon taze sebze ve meyve tüketimi olmalıdır.

● Beyaz undan yapılmış ekmekler yerine tam tahıllı ürünler tercih edilmelidir.

● Günlük en az 1,5-2 litre su tüketilmelidir.

● Haftada 3 gün kurubaklagil, en az 2 gün ise yağlı balıklar tercih edilmelidir.

● Her gün 1 avuç badem, fındık, fıstık tüketilmelidir.



HER GÜN 3-4 PORSİYON MEYVE VE SEBZE

MEYVE ve sebzeler, hücreleri hasar ve hastalıktan koruyan çeşitli antioksidanlar içerir. Antioksidan bakımından zengin besinler arasında brokoli, yeşil sebzeler, ıspanak, lahana, karalahana gibi besinler bulunur. Bu güçlü besinler A, C, E, B2, B6, K, potasyum, folat, magnezyum, potasyum ve çinko gibi vitamin ve mineraller açısından zengindir. Her gün 3-4 porsiyon sebze ve meyve tüketimi önerilir.