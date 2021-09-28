Osman Bey efsane bir sezonla dönüyor

Üçüncü sezonunda yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile bomba gibi girmeye hazırlanan atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın üçüncü sezonundan ilk tanıtım yayınlandı.

Tanıtımda İnegöl Tekfuru Nikola'nın Osman Bey'e karşı birlik çağrısı yaptığı bölgenin güçlü tekfurlarından Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses, Bilecik Tekfur Rogatus Laskaris ve uç bölgesinde dengeleri değiştirecek Katalan savaşlarının yanı sıra bu sezon

hikayenin önemli bir parçası olacak Turgut Bey karakterine de yer verildi. Osman Bey'in su altında Bizans askerleriyle mücadele ettiği sahne dizinin takipçilerinden büyük övgü aldı.