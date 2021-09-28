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Haberler Sarmaşık Sağlam kemikler için kapya biber

Sağlam kemikler için kapya biber

Sağlam kemikler için kapya biber

28.9.2021

Bağışıklık sistemini güçlendiren kırmızı kapya biber, yüksek C vitamini içeriği ile beyaz kan hücrelerinin üretimini teşvik ederek vücudu enfeksiyona karşı koruyabilir. Kemik sağlığını iyileştirebilir. Kırmızı biber, kemik kıkırdağı, kemik kolajen oluşumu ve kemik mineralizasyonu için gerekli olan manganez mineralini içerir.

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