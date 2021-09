Türkiye’nin b-boy ve b-girl’ü arthur İzmir’de belirlenecek

HER yıl dünyanın en iyi B-Boy ve B-Girl'lerini (break dans yapan erkek ve kadın) belirlemek için düzenlenen ve küresel anlamda en prestijli breaking yarışması olarak bilinen Red Bull BC One; Türkiye Finali'ni bu yıl İzmir'e taşıyor. Türkiye'nin her noktasından yeteneğine güvenen katılımcılar için başvurular devam ediyor. BC One'ın Türkiye ayağı bu yıl İzmir'de gerçekleşecek. 2 Ekim'de ön elemeler ve atölyelerle başlayacak yarışma; 3 Ekim tarihinde final karşılaşmalarıyla devam edecek. Türkiye finalini kazanan B-Boy ve B-Girl'ler ise 5 ve 6 Kasım tarihlerinde Polonya'nın Gdansk şehrinde gerçekleşecek dünya finalinde ülkemizi temsil edecek.