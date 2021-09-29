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Haberler Sarmaşık Bensu Soral ve Hakan Baş boşanıyor

Bensu Soral ve Hakan Baş boşanıyor

Bensu Soral ve Hakan Baş boşanıyor

29.9.2021

İsimleri ihanet iddiasına karışan Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinin boşanma kararı aldığı iddia edildi. Çiftin boşanma işlemleri için avukatlarına talimat verdikleri ileri sürüldü. 2018 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan çiftin evliliklerinde kara bulutlar dolaşmaya başladı. Birbirini aldattıkları ileri sürülen ikili, evliliklerini bitirme kararı aldı.

İHANET İDDİALARI
Çiftin kasımda anlaşmalı olarak boşanacağı konuşuluyor. Tatilde olan ve sık sık paylaşım yapan Soral, iddiayla ilgili açıklama yapmadı.

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