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Haberler Sarmaşık Bu kez de Egelileri güldürdü

Bu kez de Egelileri güldürdü

Bu kez de Egelileri güldürdü

29.9.2021

KOMEDİ dünyasının yeni yüzlerinden Hasan Can Kaya, Fuar Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda tek kişilik gösteri sundu. Kalabalık bir dinleyici kitlesine hitap eden Kaya, yaptığı esprileriyle kahkaha dolu dakikalar yaşattı.

KONUKLARLA ŞAKALAŞTI
İnteraktif bir stand-up sunan Hasan Can Kaya, anlattığı hikayelerinin yanı sıra izleyicilerine de mikrofon uzatarak yaşanmış komik anları dinledi. Gecenin sonuna doğru seyircilerden gelen istek üzerine sahneden inip konukların arasında dolaşan genç şovmen, bu kez de hikayeleri daha yakından dinleyerek karşılıklı şakalaşmalara geçti.

■ ERCAN AKGÜN

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