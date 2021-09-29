  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Deniz Akkaya Ankara’ya gitti

Deniz Akkaya Ankara’ya gitti

Deniz Akkaya Ankara’ya gitti

29.9.2021

MANKEN Deniz Akkaya, RTÜK Başkanı'yla görüşmek için dün Ankara'ya gitti. Canlı yayına katılmayan Akkaya, bir açıklama yaparak Selin Ciğerci'yi şikayet etmek için Ankara'ya gittiğini söyledi. Televizyonda program yapacağı uzun süredir konuşulan Selin Ciğerci'nin Türk aile yapısına zarar vereceğini belirten Akkaya, "Bu insanın evimizin, ailemizin içine girmesi sakıncalı" diyerek halktan da destek istemişti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Deniz Akkaya Ankara’ya gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.