Deniz Akkaya Ankara’ya gitti

MANKEN Deniz Akkaya, RTÜK Başkanı'yla görüşmek için dün Ankara'ya gitti. Canlı yayına katılmayan Akkaya, bir açıklama yaparak Selin Ciğerci'yi şikayet etmek için Ankara'ya gittiğini söyledi. Televizyonda program yapacağı uzun süredir konuşulan Selin Ciğerci'nin Türk aile yapısına zarar vereceğini belirten Akkaya, "Bu insanın evimizin, ailemizin içine girmesi sakıncalı" diyerek halktan da destek istemişti.