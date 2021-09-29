Denizhan ile atlıkarınca keyfi

ŞARKILARI ve mütevazı yaşamı ile gönüllere taht kuran ünlü şarkıcı Gökhan Tepe, minik oğlu Denizhan ile lunaparka gitti. Sosyal medya hesabından o anları paylaşan ünlü şarkıcı Gökhan Tepe, ilgi odağı oldu.

ANNESİNE BENZİYOR

DENİZHAN'IN annesi Aylin Özer'e olan benzerliği de dikkatlerden kaçmadı. Gökhan Tepe ve Aylin Özer çifti, 2019 yılı Aralık ayında bebeklerini kucaklarına almıştı. Ünlü şarkıcı önceki gün sosyal medyadan oğlu Denizhan ile yaptığı paylaşımla ilgi odağı oldu. Oğlu ile lunaparka giden ünlü şarkıcı atlıkarıncadaki keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı