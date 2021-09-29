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Haberler Sarmaşık Salatalık baş ağrısını önlüyor

Salatalık baş ağrısını önlüyor

Salatalık baş ağrısını önlüyor

29.9.2021

GÜNÜN yorgunluğu, karmaşası gün sonunda baş ağrısı yapabiliyor. Baş ağrısını gidermek için ne yapılmalı? Uyumadan önce birkaç dilim yiyeceğiniz o yiyecek baş ağrınızı dindirmeye yardımcı oluyor. Salatalık, hem akşamdan kalmalığı hem de baş ağrısının şiddetini azaltmak için ihtiyacınız olan B vitamini, şeker ve elektrolitler gibi birçok yiyeceğin yerini doldurmaya yardımcı olur.

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