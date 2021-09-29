Salatalık baş ağrısını önlüyor

GÜNÜN yorgunluğu, karmaşası gün sonunda baş ağrısı yapabiliyor. Baş ağrısını gidermek için ne yapılmalı? Uyumadan önce birkaç dilim yiyeceğiniz o yiyecek baş ağrınızı dindirmeye yardımcı oluyor. Salatalık, hem akşamdan kalmalığı hem de baş ağrısının şiddetini azaltmak için ihtiyacınız olan B vitamini, şeker ve elektrolitler gibi birçok yiyeceğin yerini doldurmaya yardımcı olur.