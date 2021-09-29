Zahide Yetiş’ten özel sürpriz

Hafta içi her gün 14.00'te izleyici ile buluşan atv'nin sevilen programı Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de, Zahide Yetiş hanımlara güzel bir sürpriz yaptı. Börek ustası Birsen Egi'den hamur açma tüyolarının verildiği program ilgiyle izlendi. Yetiş, mutfakta hünerlerini sergilemeleri için hamuru nasıl incecik açacaklarına dair tüyolar verildi. Programa konuk olan börek ustası Birsen Egi de, en ince hamurun nasıl açılacağı uygulamalı olarak anlatıldı.