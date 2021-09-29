Zona lekelerine hindistan cevizi yağı

CİLT bakım ürünlerinde tercih edilen Hindistan cevizi yağı, varicella zoster virüsünden kaynaklanan, ağrı ve kaşıntı oluşturan aynı zamanda duyusal sinir hücrelerini tutan bir rahatsızlığı olan zonanın ciltte oluşturduğu leke ve kızarıklıkları da iyileştirir. Hücre yenileme ve rahatlatma özelliği olan Hindistan cevizi yağı, zona döneminde cilde masaj olarak uygulandığında, oluşan tahrişleri iyileştirir. Kişilerin yaşadığı yanma ve ağrı gibi durumları da ortadan kaldırır. Zonaya ne iyi gelir dediğinizde aklınıza Hindistan cevizi gelmeli!