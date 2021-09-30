GÜZEL oyuncu Aslıhan Karalar, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Elinde dosyalarla objektiflere yansıyan Karalar, "Güzel projelerimiz olacak, netleştiğinde sizinle paylaşırım" dedi. Güzel oyuncu kırmızı takımıyla göz doldurdu.
GÜZEL oyuncu Aslıhan Karalar, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Elinde dosyalarla objektiflere yansıyan Karalar, "Güzel projelerimiz olacak, netleştiğinde sizinle paylaşırım" dedi. Güzel oyuncu kırmızı takımıyla göz doldurdu.
Aslıhan Karalar kırmızılar içinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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