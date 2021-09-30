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Haberler Sarmaşık Aslıhan Karalar kırmızılar içinde

Aslıhan Karalar kırmızılar içinde

Aslıhan Karalar kırmızılar içinde

30.9.2021

GÜZEL oyuncu Aslıhan Karalar, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Elinde dosyalarla objektiflere yansıyan Karalar, "Güzel projelerimiz olacak, netleştiğinde sizinle paylaşırım" dedi. Güzel oyuncu kırmızı takımıyla göz doldurdu.

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