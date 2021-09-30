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Haberler Sarmaşık Neşeli çift el ele gezdi

Neşeli çift el ele gezdi

Neşeli çift el ele gezdi

30.9.2021

OĞUZHAN Koç ve Demet Özdemir çifti, geride bıraktığımız gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Bir restorana girerken görüntülenen çiftin neşeli halleri gözlerden kaçmadı. Muhabirlere teşekkür eden çift, baş başa yedikleri öğle yemeğinin ardından kısa süreli alışveriş turu attı.

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