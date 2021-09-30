OĞUZHAN Koç ve Demet Özdemir çifti, geride bıraktığımız gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Bir restorana girerken görüntülenen çiftin neşeli halleri gözlerden kaçmadı. Muhabirlere teşekkür eden çift, baş başa yedikleri öğle yemeğinin ardından kısa süreli alışveriş turu attı.
Neşeli çift el ele gezdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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