28. İzmir Avrupa Caz Festivali Dutkiewicz konseriyle sona erdi

İZMİR Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından düzenlenen 28. İzmir Avrupa Caz Festivali, piyanist Artur Dutkiewicz konseriyle tamamlandı. Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu ve İzmir Fahri Konsolosluğu işbirliği ile düzenlenen konserde Dutkiewicz, son bestelerinden modern caz doğaçlamalarına uzanan, Polonya halk ezgileriyle renklendirdiği seçkin bir repertuvar sundu. Dutkiewicz, dinleyicilerin alkışları üzerine tekrar sahneye gelerek, konseri Jimi Hendrix'den "Little Wing" adlı eser ile bitirdi.