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Haberler Sarmaşık Alişan’ın duygusal paylaşımı

Alişan’ın duygusal paylaşımı

Ünlü şarkıcı, korona virüs nedeniyle kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş ve annesinin fotağrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Alişan’ın duygusal paylaşımı

1.10.2021

ALİŞAN'IN kardeşi Selçuk Tektaş, korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 21 Temmuz'da hayatını kaybetmişti. Kardeşinin yokluğuna bir türlü alışamayan Alişan, sosyal medyadan kardeşini andı, anne ve babasına destek verdi.

NE MUTLU SİZE
Hesabından annesi ve kardeşi Selçuk Tektaş'ın da yer aldığı bir kareyi yayınlayan Alişan; 'Belki de bu son içten güldüğün fotoğrafımız. Biliyorum ne sen, ne babam artık hiç böyle gülemeyeceğiz. Sadece torunlarınız için tebessüm edeceksiniz. Böyle siyah beyaz kaldık. Ben nasıl Selçuk için çocuklarım için yaşıyorsam siz de bizim için ayakta kalın. Hepimizin size ihtiyacı var. Ne mutlu size ki, arkasından en ufak kötü söz söyletmeyen, her gün dua alan, cennetlik bir evlat yetiştirmişsiniz. Allah sizden razı olsun annem, babam' dedi.

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