HALUK Levent, önceki gün Vadistanbul'da objektiflere yansıdı. Öğle saatlerinde Vadistanbul'a yakın bir arkadaşına ziyarete gelen başarılı şarkıcı Haluk Levent, muhabirlere kolay gelsin, dileklerini iletip alışveriş merkezinden ayrıldı.
HALUK Levent, önceki gün Vadistanbul'da objektiflere yansıdı. Öğle saatlerinde Vadistanbul'a yakın bir arkadaşına ziyarete gelen başarılı şarkıcı Haluk Levent, muhabirlere kolay gelsin, dileklerini iletip alışveriş merkezinden ayrıldı.
Haluk Levent arkadaşlarıyla buluştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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