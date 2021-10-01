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Haberler Sarmaşık Haluk Levent arkadaşlarıyla buluştu

Haluk Levent arkadaşlarıyla buluştu

Haluk Levent arkadaşlarıyla buluştu

1.10.2021

HALUK Levent, önceki gün Vadistanbul'da objektiflere yansıdı. Öğle saatlerinde Vadistanbul'a yakın bir arkadaşına ziyarete gelen başarılı şarkıcı Haluk Levent, muhabirlere kolay gelsin, dileklerini iletip alışveriş merkezinden ayrıldı.

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