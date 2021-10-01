Kuruluş Osman başarıya doymuyor

Üçüncü sezonuna yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile bomba gibi girmeye hazırlanan atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin oyları ile belirlenen, bu sene yedincisi yapılan "Altın 61 Ödülleri"nde üç ödül birden kazandı.

EN İYİ ERKEK OYUNCU

"Altın 61 Ödülleri"nde Bozdağ Film "Yılın En İyi Yapım" şirketi ödülüne layık görülürken, 'Kuruluş Osman' "Yılın En İyi Dizisi" ve Burak Özçivit de "Yılın En İyi Erkek Oyuncusu" ödüllerini kazandı.



YENİ SEZON ÖNCESİ 10 ÖDÜL ALDI

6 Ekim Çarşamba akşamı atv ekranında üçüncü sezonuna başlayacak 'Kuruluş Osman', geçtiğimiz günlerde Avrupa Ödülleri'nde üç ödül ve Golden Palm Ödülleri'nde ise dört ödül birden kazanmıştı.