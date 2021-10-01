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Haberler Sarmaşık Mağazaları el ele turladılar

Mağazaları el ele turladılar

Mağazaları el ele turladılar

1.10.2021

Demet Akalın ve Okan Kurt önceki gün alışverişteydi. Tarzıyla dikkat çeken Demet Akalın, öğle yemeği sonrası mağazaları gezdi. Merkezi el ele turlayan ikili, kışlık eksiklerini tamamladıklarını söyledi. Demet Akalın, "Aşılarımızı olduk, artık kendimizi güvende hissediyoruz" diye konuştu.

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