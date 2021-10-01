Demet Akalın ve Okan Kurt önceki gün alışverişteydi. Tarzıyla dikkat çeken Demet Akalın, öğle yemeği sonrası mağazaları gezdi. Merkezi el ele turlayan ikili, kışlık eksiklerini tamamladıklarını söyledi. Demet Akalın, "Aşılarımızı olduk, artık kendimizi güvende hissediyoruz" diye konuştu.
Mağazaları el ele turladılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.