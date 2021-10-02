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Haberler Sarmaşık Amine Gülse’den hızlı alışveriş

Amine Gülse’den hızlı alışveriş

Amine Gülse’den hızlı alışveriş

2.10.2021

FENERBAHÇE'NİN başarılı futbolcusu Mesut Özil'in oyuncu eşi Amine Gülşe, geride bıraktığımız gün İstinye- Park'ta objektiflere takıldı. Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen Gülşe, hızlı adımlarla eksiklerini giderdi. Tek başına alışveriş merkezine gelen ve kısa sürede alışveriş turunu tamamlayan güzel oyuncu, aracını teslim alırken görüntülendi.

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