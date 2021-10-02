FENERBAHÇE'NİN başarılı futbolcusu Mesut Özil'in oyuncu eşi Amine Gülşe, geride bıraktığımız gün İstinye- Park'ta objektiflere takıldı. Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen Gülşe, hızlı adımlarla eksiklerini giderdi. Tek başına alışveriş merkezine gelen ve kısa sürede alışveriş turunu tamamlayan güzel oyuncu, aracını teslim alırken görüntülendi.
Amine Gülse’den hızlı alışveriş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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