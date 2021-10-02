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Haberler Sarmaşık Kardeşlerim’de dengeler değişiyor

Kardeşlerim’de dengeler değişiyor

Kardeşlerim’de dengeler değişiyor

2.10.2021

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle bu akşam atv ekranında. atv'nin reytingleri alt üst eden dizisi Kardeşlerim'de bu hafta da heyecan sürüyor. Bu bölümde, paranın peşine düştükleri sırada korkunç bir saldırıya maruz kalan Şengüller hastaneye kaldırılır. Haberi duyan herkes perişan bir halde soluğu hastanede alır.

YENİ HESAPLAŞMALAR
Yoğun bakımda hayati tehlikesi devam eden Oğulcan için Eren ailesi gözyaşı dökerken, Kaan'ın gelişi okulda büyük yankı uyandırır. Bu karmaşanın üzerine Süsen'in doğum günü partisi, birçok hesaplaşmaya tanık olacaktır.

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