Bakan Ersoy’un ailece sinema keyfi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy önceki gün eşi Pervin Ersoy ve oğlu Mehmet Reşat Ersoy ile birlikte İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Film izlemek için ailesiyle alışveriş merkezine gelen Ersoy, sinema katında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Ersoy, "Pandemi sebebiyle sinema sektörü uzun süre kapalı kaldı. Ailemizin en büyük zevklerinden biri hafta sonu sinema keyfi yapmaktı. Birkaç aydır sinemalarımız açıldı. Bugün de oğlumuzun çok sevdiği james Bond serisinin son filmi var. İstanbul'da olduğum zamana denk geldi. Ailemle bu fırsatı değerlendirmek istedik" dedi.