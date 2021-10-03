Selçuk Ural’a tepki yağdı

Selçuk Ural, son röportajında arabesk müziğin en sevilen isimlerinin hayran kitlesine ettiği hakaret ile tepki çekti.



KÜLTÜRSÜZ VE EĞİTİMSİZ

Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur dinleyenlerinin yüzde 90'ının 'kıro' olduğunu söyleyen Ural'ın açıklaması, sosyal medyada gündem oldu. Ural röportajda bu kişilerin kültürsüz ve hayat eğitimi almayan kişiler olduğunu ifade etti. Kendisinin döneminde nüfusun yüzde 90'ının eğitim almış olduğunu ancak şimdi tam tersi bir durum olduğunu belirten Ural, aile eğitiminin önemini vurgulayarak 'Tahsilli kıro da çok' dedi. Ural açıklamaların ardından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Sosyal medyada gündem olan konunun ardından Ural'a eleştiri yağdı:

■ Aslında eğer duygusal kaliteye bakacak olursak Selçuk Ural'ın dinleyici kitlesinin Ferdi-Müslüm'ün dinleyici kitlesi kadar kaliteli duyguları yok.

■ Selçuk Ural konserine gitsek bilet almış herhangi bir insan görebilir miyiz acaba?

■ Selçuk Ural dinlemedim hiç, ama Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses dinledim, dinliyorum. Söyleyeceklerim bu kadar