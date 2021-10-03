Seyircilerimizle buluşacağımız için heyecanlıyız

Oyuncu Mert Fırat, geçtiğimiz günlerde Metropol İstanbul'da görüntülendi. Öğle saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde akşamki oyunu için provası olduğunu dile getiren Fırat, "Oyunlarımıza start verdik. Sağolsun seyircilerimiz de biletleri şimdiden tüketti. Bizler de onlarla buluşacağımız için çok heyecanlıyız" dedi.