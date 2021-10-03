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Haberler Sarmaşık Seyircilerimizle buluşacağımız için heyecanlıyız

Seyircilerimizle buluşacağımız için heyecanlıyız

Seyircilerimizle buluşacağımız için heyecanlıyız

3.10.2021

Oyuncu Mert Fırat, geçtiğimiz günlerde Metropol İstanbul'da görüntülendi. Öğle saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde akşamki oyunu için provası olduğunu dile getiren Fırat, "Oyunlarımıza start verdik. Sağolsun seyircilerimiz de biletleri şimdiden tüketti. Bizler de onlarla buluşacağımız için çok heyecanlıyız" dedi.

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