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Haberler Sarmaşık Yemin bahane eğlence şahane

Yemin bahane eğlence şahane

Yemin bahane eğlence şahane

3.10.2021

BAŞARILI oyuncu İsmail Hacıoğlu, geride bıraktığımız gün Metropol İstanbul'da objektiflere yansıdı. Eğlence merkezinde ailesiyle birlikte doyasıya eğlenen Hacıoğlu'nun keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı. Kızı Yemin ile birlikte oyun oynadığı esnada gazetecilere poz veren Hacıoğlu, "Bugün kızım ve eşim ile birlikte oyun oynamaya geldik. Yemin eğlenirken biz de eğleniyoruz" dedi.

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