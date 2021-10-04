Beyin gelişimi için bol bol kaju fıstığı

KAJU fıstığı, vücudumuz için yağda çözünen vitaminleri (A, D, E ve K) emmek için gerekli olan, kanın pıhtılaşması ve beynin gelişimi için hayati öneme sahip yağ asitlerini üreten temel bir yağ kaynağıdır. Kaju, içeriğindeki bakır sayesinde kırmızı kan hücrelerinin oluşumuna destek olur. Sinir, iskelet sistemi ve kemikleri güçlendirir. Bu sayede kemik erimesi, çarpıntı ve anemiye karşı korur. Ayrıca kaju, çok düşük miktarda şeker içerir ve zararlı kolesterol içermez.