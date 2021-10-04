“Geri dönmek için çaba gösteriyorum”

MEME kanserine yakalanan ve aylardır tedavi süreci devam eden başarılı oyuncu Canan Ergüder, geçtiğimiz gün Nişantaşı'ndaki bir hastaneden çıkarken objektiflere yansıdı. Tedavi nedeniyle dökülen saçları tekrar çıkmaya başlayan 44 yaşındaki oyuncunun keyfinin yerinde olduğu görüldü. Gazetecilerin röportaj isteğini kırmayan sempatik oyuncu, tetkiklerini yaptırmak için hastaneye geldiğini söyledi. Sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri de anlatan Ergüder, "İyiyim, sağlıklıyım. Geri dönmeye çaba gösteriyorum. Kemoterapi ve radyoterapi bitti. Bundan sonra altı ayda bir kontrol var. Bu biten bir süreç değil, kontrol edilen bir süreç" ifadelerini kullandı.