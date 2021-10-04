Hande’den çapkınlık itirafı

İzmir'in en büyük konser merkezlerinden Ooze Venue'de bu hafta sonu sahne alma sırası Hande Yener'deydi. Grip olduğu halde hayranlarını üzmemek için İzmir konserini iptal etmeyen sanatçı, muhteşem bir programa imza attı. Repertuarında yeni parçalarının yanı sıra 2000'lerde yayınladığı albümlerine de yer veren Yener, dinleyicilerini zamanda yolculuğa çıkardı.

BÜYÜK ALKIŞ TOPLADI

Mekana gelenler arasında çapkın olan var mı diye soran ünlü popçu, "Şu an buraya bir tek beni dinlemek için gelmediniz herhalde! Kanı kaynayan arkadaşlar vardır mutlaka. Çünkü ben de herkes gibi gece dışarı çıktığımda flört etmeyi severim, çapkınımdır" deyince alkış sesleri yükseldi. 48 yaşında olmasına rağmen fit görüntüsüyle genç kızlara taş çıkartan Hande Yener, hareketli çalışmalarda dansçılarıyla birlikte sergilediği performansıyla da alkış topladı.

Ercan AKGÜN