Hava yollarını kakao tüketerek gevşetin

Kakao flavonoid antioksidanlar bakımından zengin içeriğe sahiptir. İçeriğinde akciğerlerdeki hava yollarını gevşetmeye yardımcı olan teobromin bileşiğini barındırır. Aynı zamanda alerjik solunum semptomlarının azalmasında da etkilidir. Akciğer kanserine karşı korunmaya yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Öte yandan kakao ile vücuttaki trigliserit ve LDL (kötü) kolesterol seviyelerini azaltabilirsiniz. Ayrıca vücuttaki HDL (iyi) kolesterol seviyelerinde de ciddi artış sağlar.