Kilo almanızın sebebi duygusal açlık olabilir

Diyetisyen Neslihan Öztürk, "Duygu durumunda yaşanan değişiklik sonucunda; ağladığımızda, güldüğümüzde, kutlama yaparken ya da dertlendiğimizde hep yiyoruz. Yani o kadar çok duygu durumumuz var ki, ilk birkaç saniyede ya da 5-10 dakikada çok iyi geliyor. Fakat sonra 'Neden yedik' diye bu kez strese girip daha kötü bir hale geliyoruz. 2 ucu keskin bıçak gibi. Bu nedenle gerçekten aç mıyız; bunun ayrımını yapmak gerekli. Genellikle böyle durumlarda aç değiliz, duygusal açlık durumunda bizi duygularımız yönetiyor" diye konuştu. Kilo vermeye başlamadan önce kan tahlili yaptırılması gerektiğini belirten Öztürk, "Kan tahlili yaptırdığınızda insülin direnciniz ya da diyabetiniz çıkmış olabilir. Hipotiroidi ya da haşamato yaşıyor olabilirsiniz. B12 eksikliğiniz, demir eksikliğiniz, D vitamini, magnezyum, çinko; bu vitamin ve minerallerde yaşadığınız eksiklikler sizi kilo vermenize engeldir" dedi. Doğru ve gerçekçi bir hedef belirlenmesi gerektiğinin altını çizen Öztürk, "Cinsiyetinize göre, yaşınıza göre, varsa hastalığınız, kullandığınız ilaçlar, sosyal yaşantınız, iş yaşantınız, duygu durumunuz; bunlara göre belirleyin" diye konuştu.



EGZERSİZDEN VAZGEÇMEYİN

ÖZTÜRK, kilo vermeye engel olan nedenlerden birinin de yeterli egzersiz yapmamak olduğunu söyledi. Öztürk, "Mutlaka egzersiz yapmanız gerekiyor. Çünkü aldığınız enerji ile harcadığınız enerji arasında bir fark olması gerekli. Daha kolay kilo verirsiniz. Daha fit bir hale gelirsiniz. Ayrıca kendinizi de çok iyi hissedersiniz" diye konuştu.



SU İÇERECEK TOK KALMAK DAHA KOLAY

SU içmenin kilo verme sürecinde çok önemli olduğunu vurgulayan Öztürk, "Vücudumuzun yüzde 70-80'i su, beynimizin neredeyse yüzde 90'ı su. Ve su içerek bunu yerine koymuş oluyorsunuz. Besinleri parçalıyorsunuz. Vücuttan atıyorsunuz. Ayrıca tokluğunuz artıyor. O nedenle su içmek çok önemli" dedi.



GERÇEK HEDEFLER BELİRLEYİN

1 haftada 3 kilo vermek için koyulan hedeflerin yanlış olduğunu dile getiren Öztürk, "1 ayda sizin maksimum verebileceğiniz kilo 3 ya da 4 olması gerekirken siz arkadaşınızın verdiği kiloyu hedefleyip bunu 10 kilo vermek olarak belirlediyseniz bunu veremezsiniz. Veremediğiniz için de motivasyonunuz düşer. O yüzden 'Program da başarısızım' der ve komple vazgeçersiniz" ifadelerini kullandı.



ŞOK DETOKSLAR UZUN VADEDE FAYDASIZDIR

ÖZTÜRK, düşük kalorili şok detokslar ya da meyve suları gibi karışımlara da dikkat çekerek, "Bin kalorili ya da 1200 kalorinin altında olan programları uygulamayın. 1-2 haftalık süreçte çok işe yarar. Kas ve sıvı kaybına sebebiyet vermiştir. Ama daha sonrasında metabolizmanız yavaşlamaya başlar burada da çok fazla yemeye başlarsınız" dedi.



PAKETLİ GIDALARIN DEĞERLERİNE BAKIN

PAKETLİ gıdaların üzerindeki etiketlere dikkat çeken Öztürk, "Paketli gıdaların arkasında 100 gram besinin enerji değeri yazar. İçerdiği vitamin ve mineral bütün hepsini yazar. Ön tarafında da bir poşetin kaç grama denk geldiği yazar. Bunun kendi programınıza uygun olup olmadığını çok iyi okuyarak ayarlamanız gerekir" şeklinde konuştu.



KALİTESİZ UYKU KİLO ALDIRIYOR

KALİTELİ uykunun da önemine değinen Öztürk, "İyi uyumaktan kasıt; geç yattım geç kalktım değil. Gece 02.00'de en derin uykuda olmanız gerekiyor. O yüzden belirli bir saatte yatıp kaliteli ve derin bir uykuya yatmanız gerekiyor. Çünkü uyumadığınız taktirde ertesi gün yaklaşık 400 kalori kadar karbonhidratlı besinler almaya başlıyorsunuz. Göbek çevrenizde de yağlanma artıyor" uyarısında bulundu.