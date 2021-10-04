Mevsimsel depresyona karşı güneşten faydalanın

UZMAN Dr. Murat Keklikoğlu, güneş ışığının mevsimsel depresyon ve bahar yorgunluğu ile mücadele etmede etkili bir çözüm olduğunu söyleyerek, "Güvenli bir biçimde mümkün olduğunca fazla güneşe çıkılmalıdır. Sabah yürüyüşleri, açık havada zaman geçirmek oldukça önemlidir. Güneş ışığı vücudun D vitamini üretimini uyarır ve aynı zamanda ruh sağlığına da fayda sağlar" dedi.

ÇİKOLATA VE KAHVE

Güneş ışınlarının yanı sıra fiziksel aktivitelerin ve sağlıklı beslenmenin de mevsimsel yorgunlukla mücadelede oldukça önemli olduğunu vurgulayan Keklikoğlu, "Makro besinler açısından zengin ve dengeli bir diyet, mevsim geçişlerinde yorgunluğun ve rahatsızlıkların üstesinden gelmede etkilidir. Tonik görevi gören, vücuda güç veren ve alkaloid içeren kahve, çay, çikolata sinir sistemine doğrudan müdahale edebilen tanınmış bir üçlüdür. Makul miktarlarda tüketilebilirler. Ayçiçeği, muz ve ıspanak; vücut için çok önemli bir mineral olan magnezyum açısından mükemmel gıdalardır. Ayrıca meyve ve sebzeler, özellikle hindi eti, tofu, somon, yumurta, kabak çekirdeği, yulaf serotoninin öncü maddesi olan triptofan bakımından oldukça zengindir" ifadelerini kullandı.