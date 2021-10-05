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Haberler Sarmaşık Alisan, kızı Eliz ile ‘GÜNAYDIN’ dedi

Alisan, kızı Eliz ile ‘GÜNAYDIN’ dedi

Alisan, kızı Eliz ile ‘GÜNAYDIN’ dedi

5.10.2021

KARDEŞİNİN ölümü ile sarsılan Alişan zor zamanları atlatmak için çocukları ve yeğenlerine sıkı sıkıya sarıldı. Alişan dün kızı Eliz'in yeni bir fotoğrafını paylaştı. Sosyal medyada 'Eliz babasına mı benziyor yoksa annesine mi?' yorumları yapıldı. Birçok takipçi minik Eliz'in annesi Buse Varol'un kopyası olduğunu yazdı. Alişan'ın kızı Eliz'li fotoğrafına çok sayıda "Maşallah" yorumu geldi.
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