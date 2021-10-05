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Haberler Sarmaşık Şef Danilo Zanna: Evet boşanıyoruz

Şef Danilo Zanna: Evet boşanıyoruz

Şef Danilo Zanna: Evet boşanıyoruz

5.10.2021

ÜNLÜ şef Danilo Zanna'nın 9 yıl önce evlendiği Tuğçe Demirbilek ile boşanma kararı aldığı haberleri gündeme gelmişti. Boşanma kararının basına yansımasından sonra açıklama yapan Danilo Zanna, "Son zamanlarda yaşadığımız bazı fikir ayrılıklarımızı çözüme ulaştıramadığımız için bir ayrılık kararı aldığımız doğrudur. Başta oğlumuz Zeno Tibet'in daha sonra bizlerin yıpranmaması adına sevgili basın mensubu arkadaşlarımızdan konuyla alakalı olarak hassasiyetlerini rica ederiz" dedi. Sosyal medyada ihanet iddiaları ortaya atılmıştı. Zanna, bu iddiayı cevapsız bıraktı.
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