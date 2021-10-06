ATV’nin sevilen dizisi Kardeşlerim rekorlara doymuyor

Sımsıcak hikâyesi ile Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan, yakaladığı reyting başarısının yanı sıra dijital platformlarda da adından sıkça söz ettiren Kardeşlerim, yeni sezona bomba gibi bir başlangıç yaptı. Dizinin youtube kanalı 2 milyon aboneye ulaştı. Yayınlanan her yeni bölümüyle izleyici kitlesi artan dizinin 23. Bölüm tanıtımı ise izlenme rekorları kırıyor.

1 MİLYAR İZLENME

Kardeşlerim'in, 9 Ekim Cumartesi akşamı yayınlanacak 23. bölümünün tanıtımı, 24 saat dolmadan 3 milyon izlenmeyi geçti. Sadece dizi hesabında 3 milyon izlenmeyi geçen Kardeşlerim, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Dizinin internet izlenmesi ise toplamda 1 milyar gibi erişilmesi güç bir rakama erişti.

İDDİALI KADRO

CELİL Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Ahu Yağtu, Simge Selçuk, Damla Su İkizoğlu, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek, Kaan Sevi gibi sevilen ve başarılı isimleri kadrosunda buluşturan "Kardeşlerim" Cumartesi akşamları atv'de.