BESLENME ve Diyet Uzmanı Defne Gülcan, bebeklerini beslemede telaşa ve endişeye kapılan anneler için önemli uyarı ve önerilerde bulundu. Bebeğin 'ilk 6 ay sadece anne sütü' ile beslenmesinin yeterli olduğunu vurgulayan Gülcan, "Ek gıda dönemine geçişte ilk sebzeler tercih edilmelidir. Çünkü meyveler şekerli olması nedeni ile daha caziptir" diye konuştu.
Ek gıdaya meyve değil sebze ile başlanmalı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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