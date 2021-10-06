Ek gıdaya meyve değil sebze ile başlanmalı

BESLENME ve Diyet Uzmanı Defne Gülcan, bebeklerini beslemede telaşa ve endişeye kapılan anneler için önemli uyarı ve önerilerde bulundu. Bebeğin 'ilk 6 ay sadece anne sütü' ile beslenmesinin yeterli olduğunu vurgulayan Gülcan, "Ek gıda dönemine geçişte ilk sebzeler tercih edilmelidir. Çünkü meyveler şekerli olması nedeni ile daha caziptir" diye konuştu.

DİĞER