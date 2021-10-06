  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Ek gıdaya meyve değil sebze ile başlanmalı

Ek gıdaya meyve değil sebze ile başlanmalı

Ek gıdaya meyve değil sebze ile başlanmalı

6.10.2021

BESLENME ve Diyet Uzmanı Defne Gülcan, bebeklerini beslemede telaşa ve endişeye kapılan anneler için önemli uyarı ve önerilerde bulundu. Bebeğin 'ilk 6 ay sadece anne sütü' ile beslenmesinin yeterli olduğunu vurgulayan Gülcan, "Ek gıda dönemine geçişte ilk sebzeler tercih edilmelidir. Çünkü meyveler şekerli olması nedeni ile daha caziptir" diye konuştu.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ek gıdaya meyve değil sebze ile başlanmalı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.