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Haberler Sarmaşık Yılda bir mutlaka check up gerekli

Yılda bir mutlaka check up gerekli

Yılda bir mutlaka check up gerekli

6.10.2021

İZMİR Özel Sağlık Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kadir Biberoğlu, Check up denilen genel sağlık taramasının hiçbir rahatsızlığı bulunmayanlarda yılda bir kez yapılmasının önemli olduğunu söyledi. Kişiye özel bir yol izlendiğini kaydeden Prof. Dr. Biberoğlu, "Check up kişinin mevcut durumunu ortaya koyduğu gibi gelecekte olması muhtemel hastalıkların tespitinde ve önlenmesinde de önemli rol oynar" dedi.
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