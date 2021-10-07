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Haberler Sarmaşık Anne sütü hem anneyi hem bebeği koruyor

Anne sütü hem anneyi hem bebeği koruyor

Anne sütü hem anneyi hem bebeği koruyor

7.10.2021

ACIBADEM Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Onur Yılmaz, "Anne sütünün her damlası, hem bebeği hem de anneyi koruyor" dedi. Yılmaz, "Yapılan araştırmalar, yaşamının ilk yılında anne sütü alan bebeklerin menenjit ve orta kulak iltihabı gibi ciddi enfeksiyonlardan korunduğunu gösterirken emziren annelerde de meme, yumurtalık ve rahim ağzı kanseri riskinin azaldığını gösteriyor" diye konuştu.
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