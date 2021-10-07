‘Banjul’ kış aylarını yaza çevirecek

SEKTÖRDE yirmi beş yılı geride bırakan başarılı işletmeci Gökhan Dalyancı ile Mahmut ve Hamza Altuğ ortaklığında hizmet vermeye başlayan gece kulübü Banjul, düzenlenen bir partiyle kapılarını açtı.

CANLI PERFORMANSLAR

YETENEKLİ müzik direktörü DJ Emre Balık ve Mertcan Gümüştekin'in kabin başında performans sergilediği parti, özel davetlilerin katılımıyla devam etti. Adını Gambiya'nın başkentinden alan Banjul, kış ayları boyunca iddialı partilere imza atacak. 300 kişi kapasiteli mekan, salı günleri birbirinden ünlü sanatçıların canlı performansına ev sahipliği yapacak. Mekan, pazartesi günleri hariç haftanın diğer günleri ise yerli ve yabancı en beğenilen DJ'leri hayranlarıyla buluşturacak.