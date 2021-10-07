Bir kaşık zerdeçal bir dünya fayda

Sindirim sistemindeki aksaklıkları düzenlemeden, vücudun hormonal dengesini sağlamaya kadar binbir türlü faydası bulunan zerdeçal, geniş kullanım alanıyla da baharatlar arasında fark yaratıyor. İşte faydalarından bazıları:

STRESİ AZALTIP RAHATLATIR

İÇERİĞİNDEKİ B6 sayesinde seratonin hormonunun salgılanmasını sağlayıp mutluluk verir. Kaynar suya 1 çay kaşığı zerdeçal atıp 10 dakika demleyip bal ve zencefil ekleyerek tüketebilirsiniz. Ayrıca hormonal dengeye olumlu etkilerinden dolayı, zerdeçal çayı ruh halini ve stresi de düzenler.

ALZHEİMER RİSKİNİ AZALTIR

ZERDEÇALIN unutkanlık üzerine olumlu etkileri gözlenmiştir. Odaklanma sorunu yaşayanlara da iyi bir arkadaş olabilir.

İLTİHAP GİDERİR

VÜCUTTA iltihap oluşumu birçok hastalığa davetiye çıkarır. Zerdeçal ise, iltihap önleyici özelliği ile bakterilere karşı savaşır ve hücrelerimizi korur. İçindeki kürkümin sayesinde vücudun iyileşmesine katkı sağlar.

SİNDİRİM SİSTEMİNE DOSTTUR

SAĞLIKLI işleyen bir sindirim sistemi için mutlaka zerdeçal kullanmalısınız. Zerdeçalın lifli yapısı sindirim sistemini iyileştirir. Kabızlığa iyi gelir. Şişkinlik ve gaz sorununu ortadan kaldırır.

KANSERE KARŞI KORUR

ZERDEÇAL faydalı içeriği ile hücrelerin DNA'sının bozulmasını engeller ve kansere karşı korur. Kanser hastalığının tedavi sürecinde de kanser hücrelerinin artmasını yavaşlattığı için tavsiye edilir.