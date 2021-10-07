Bu kez kendi nikahını organize etti

Yıllardır turizm sektöründe olan ve sayısız organizasyona imza atan Ege Palas Banket Müdürü Pınar Mesta, bu kez de kendi nikahını organize etti. 17 yaşından beri sektörün içinde olan ve 16 yıldır da Ege Palas'ta görev yapan deneyimli turizmci ile Aser Güvenlik çalışanı Soner Erbaş, attıkları imza ile yaşamlarını birleştirdi.

BALAYINA GÜNEY'E GİTTİLER

2015'te fotoğrafçılık kursunda tanışan çift, 2019'da nişan yüzüklerini takarak ilişkilerini resmileştirmiş oldu. Kendi çalıştığı otelde dünya evine giren Pınar Mesta, "Günün birinde kendi nikahımı düzenleyeceğim aklıma gelmezdi" dedi.

Çiftin şahitliğini gelinin kardeşi Pelin Simsaroğlu ile eşi Efe Simsaroğlu gerçekleştirdi. Çift, balayı tatili için güney sahillerini tercih etti.

ERCAN AKGÜN